به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در جمعه ۸ مهر به شرح زیر است:

در ۲۱۶ امین شب حماسه ماندگار این مرز و بوم، با مقدمه تحلیلی خبر ساعت ۲۱ همراه شما هستیم. شمایی که روایت ایستادگی و اقتدارتون؛ شده نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا و کام رئیس جمهور قمارباز آمریکا رو تلخ کرده. پس مقدمه امشب رو با یکی از همین روایت ها، شروع کنیم. جایی که رئیس جمهور روسیه درباره مردم ایران گفته: جهان از شجاعت و تاب آوری اون‌ها در شگفته. البته پوتین قبلا هم از اتحاد مردم ایران بعد از جنگ و راه اندازی پویش جان فدا تعریف کرده بود. نمونه ش ملت جانفدایی که امروز در البرز با برپایی رزمایش ۱۱۰ هزار نفری، با صدای بلند، به دشمن اعلام کردن: جون و خونشون رو میدن؛ اما یه وجب از خاک کشور رو نه.

با این حال رئیس جمهور متوهم آمریکا، که چشمشو روی حقایق بسته، همچنان مشغول اتهام زنی به کشورمونه. ترامپ میگه: نمیخواد پرونده ایران رو برای رئیس جمهور بعدی باقی بزاره؛ اما گزافه گوییهاش نشون میده در حال دست و پا زدن‌های بی فایده ست برای فرار از باتلاق جنگ با ایرانه. باتلاقی که باعث شده بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی آسوشیتدپرس بیشتر از ۷۰ درصد آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره، از نحوه مدیریت ترامپ در قبال ایران، ابراز انزجار کنن. حالا در این وانفسای جنگ، اوضاع اقتصادی مردم آمریکا و بحران انرژی در این کشور هم شده گرهی کور برای ترامپ که نه با دست میتونه بازش کنه نه با دندون. در حالی ترامپ مدام از باز بودن تنگه هرمز حرف می‌زنه که قیمت سوخت هر لحظه بالاتر میره و تزریق ذخایر جدید به بازار هم نتونسته این درد رو درمون کنه و برای همین هم هست که وال استریت ژورنال در مصاحبه رئیس تحقیقات نفت وگاز اروپا، از دروغ بزرگ ترامپ پرده برداشته و اونو رسوا کرده. به گزارش وال استریت ژورنال و اذعان کیم فوستِر، اگه ادعای عبور زیاد نفت از تنگه هرمز درست باشه، قیمت نفت باید ۷۰ دلار می‌بود نه اینکه بیشتر از ۱۰۰ دلار باشه.

البته این معضل، فقط مختص سوخت نیست، که اگه اینطور بود، آمریکا از کشور‌های اروپایی نمیخواست بخشی از ذخایر اضطراری گازوئیل شون رو وارد بازار کنن؛ اونم درخواستی، حدود ۱۲۰ میلیون بشکه در شش ماه. اما ناکامی‌های این روز‌های آمریکا به همینجا ختم نمیشه و خروج نظامیان این کشور از عراق، اضافه شده به سیاهه شکست‌های کاخ سفید و رئیس جمهور قداره کش آمریکا؛ روندی که نشان از ثمر دادن خون شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در شروع اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و پیروزی نهایی مقاومت در همه جبهه هاست از جمله در یمن؛ جاییکه نیرو‌های مسلح یمنی و رزمندگان انصارالله، با تسلط بر ارتفاعات تعز که در هندسه قدرت محور مقاومت در تنگه باب المندب، نقش کانونی داره، ضربات سختی رو وارد کردن به شبه نظامیان مورد حمایت سعودی و نوچه‌های آمریکا و اسرائیل؛ اسرائیلی که نخست وزیر کودک کش اون، برای فرار از شکست در انتخابات، با اتهام زنی به ایران در ماجرای دروغین ربایش هواپیما به مقصد سرزمین‌های اشغالی از مبدأ امارات، بدنبال کشوندنِ ترامپ به یک مهلکه جدید با ایرانه.

اما این سناریو بقدری مضحک بوده که رسانه‌های صهیونی هم نتونستن اون رو باور کنن. یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مسئول رژیم صهیونیستی گزارش داده، تا حالا هیچ ارتباط ظاهری بین این ماجرا و ایران پیدا نشده و تایمز اسرائیل هم گفته: داستان هواپیمای فلای دُبی، فیلم تبلیغاتی نتانیاهو برای پیروزی در انتخاباته. بله، همه اینها از یاوه گویی‌های ترامپ گرفته تا اتهام زنی‌های نتانیاهو، فقط نشون دهنده یه چیزه؛ اون هم اینکه؛ دشمن، شکست خورده و میخواد به هر طریقی اون رو جبران کنه، اما حضور ملت ایران در صحنه باعث شده تا این آرزو رو به گور ببرند و به قول امام راحل و رهبر شهید ایران، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.

نویسنده: زینب سلیمانی