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تصویری ماندگار از ایران دوستی اهالی شهر کرج در اجتماعات شبانه

رزمایش بزرگ و حماسی اقتدار «جان‌فدایان» همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و بسیجیان در کرج برگزار شد. دیشب و در دویست و پانزدهمین شب نیز کرجی‌ها تصویری ماندگار از ایران دوستی را قاب کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۲۱:۳۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 