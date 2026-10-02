تصویری ماندگار از ایران دوستی اهالی شهر کرج در اجتماعات شبانه

رزمایش بزرگ و حماسی اقتدار «جان‌فدایان» همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و بسیجیان در کرج برگزار شد. دیشب و در دویست و پانزدهمین شب نیز کرجی‌ها تصویری ماندگار از ایران دوستی را قاب کردند.