به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان آستانه اشرفیه با حضور چهره‌به‌چهره در بین مردم، درخواست‌ها و مشکلات آنان را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و خدماتی بررسی کردند.

این میز خدمت با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان برگزار شد.

مسئولان، در این نشست، ضمن شنیدن مطالبات شهروندان، راهکار‌های اجرایی برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده را بررسی کردند.