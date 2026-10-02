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میز خدمت جهادی با حضور مسئولان و مردم در مسجد ۷۲ تن آستانهاشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده مجلس و جمعی از مسئولان شهرستان آستانه اشرفیه با حضور چهرهبهچهره در بین مردم، درخواستها و مشکلات آنان را در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و خدماتی بررسی کردند.
این میز خدمت با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان برگزار شد.
مسئولان، در این نشست، ضمن شنیدن مطالبات شهروندان، راهکارهای اجرایی برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده را بررسی کردند.