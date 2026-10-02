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بدون تعارف با هادی اسدزاده، رزمنده نیروی زمینی ارتش

بدون تعارف پای صحبت رزمنده‌ای نشسته که با وجود داغ بسیار سنگینی که بر دل داشت برای دفاع از میهن کمر خم نکرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۲۱:۲۸
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برچسب ها: بدون تعارف ، رزمنده ، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
 