بدون تعارف با هادی اسدزاده، رزمنده نیروی زمینی ارتش

شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
صفحه نخست
صفحه نخست
سیاسی
سیاسی
امام و رهبری
دولت
سیاست عمومی
دفاعی امنیتی
رسانههای بیگانه و جنگ شناختی
اقتصادی
اقتصادی
زیربنایی
حکمرانی اقتصاد
کشاورزی، توسعه روستایی و محیطزیست
صنعت و معدن
بازار و تجارت
پول و سرمایه
آب و انرژی
اجتماعی
اجتماعی
نظام سلامت
حوادث و انتظامی
حقوق و قضایی
رفاه و تامین اجتماعی
علمی و فرهنگی
علمی و فرهنگی
قرآن، معارف و فرهنگ عمومی
آموزش
علم و فناوری
هنر
رسانه
فضای مجازی
مطبوعات و کتاب
زبان فارسی
حماسه و ایثار
زنان و خانواده
استان ها
استان ها
آبادان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
البرز
اصفهان
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
مهاباد
همدان
هرمزگان
یزد
بین الملل
بین الملل
ورزشی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
عکس
عکس
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
کاریکاتور
فیلم
فیلم
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار
گزارش مردمی
پیگیری ها
رویداد
رویداد
کل اخبار
عمومی
امام و رهبری
دولت
سیاست عمومی
دفاعی امنیتی
رسانههای بیگانه و جنگ شناختی
زیربنایی
حکمرانی اقتصاد
کشاورزی، توسعه روستایی و محیطزیست
صنعت و معدن
بازار و تجارت
پول و سرمایه
آب و انرژی
نظام سلامت
حوادث و انتظامی
حقوق و قضایی
رفاه و تامین اجتماعی
قرآن، معارف و فرهنگ عمومی
آموزش
علم و فناوری
هنر
رسانه
فضای مجازی
مطبوعات و کتاب
زبان فارسی
حماسه و ایثار
زنان و خانواده
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
تحلیلی
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا
روابط خارجی
مقاومت
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
کاریکاتور
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
جامعه شهری
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
گزارش مردمی
پیگیری ها
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه خبر
شبکه قرآن
شبکه جام جم
امروز:
-
نسخه اصلی
فیلم
»
عمومی
بدون تعارف با هادی اسدزاده، رزمنده نیروی زمینی ارتش
بدون تعارف پای صحبت رزمندهای نشسته که با وجود داغ بسیار سنگینی که بر دل داشت برای دفاع از میهن کمر خم نکرد.
تاریخ :
۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۲۱:۲۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_56711952"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5928194/56711952?width=620&height=320"></script></div>
پربازدیدترین فیلم ها
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
وقتی بازگشت چهرهها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده میکند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
تجلی وحدت و ایستادگی مردم در دویست و دوازدهمین قرار شبانه
۱۴۰۵-۰۷-۰۷
کپی لینک
خبرهای مرتبط
نیروهای مسلح ایران تمامکننده این جنگ خواهند بود
تجلیل از سربازان وظیفه آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب ارتش
دشمن با خفت و خواری از منطقه اخراج می شود
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
بدون تعارف با خیر مدرسه ساز
برچسب ها:
بدون تعارف
،
رزمنده
،
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی