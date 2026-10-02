فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی فراجا در کیش، گفت: در این هفته نزدیک به ۲۰۰ برنامه در بخش‌های پلیس‌های تخصصی با همراهی ساکنان و گردشگران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ قاسمی، افزود: با توجه به حضور همیشه در صحنه مردم در بیش از ۲۰۰ شب از اجتماع شبانه مردمی، بخش قابل توجهی از برنامه‌ها در بین مردم برگزار خواهد شد.

او با اشاره به راه‌های ارتباطی مردم با پلیس، گفت: سامانه ۱۹۷ برای دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و قدردانی و یا ارائه راهکار‌های مناسب برای بهبود وضعیت انتظامی آماده پاسخگویی است و ساکنان و گردشگران می‌توانند با شماره تلفن ۱۱۰ نیز در زمان بروز اختلال در شماره ۱۹۷ به عنوان یک سامانه جامع پاسخگو تماس بگیرند.

سرهنگ قاسمی، گفت: پلیس کیش، مستمر و شبانه روز در خدمت به مردم تلاش می کند تا رضایت، امنیت و آرامش مردم فراهم شود.