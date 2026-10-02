به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رئیس اداره بهزیستی لاهیجان گفت: در این همایش یک‌روزه با حضور ۱۰۰ نفر از سالمندان، بر توجه به سلامت جسمی و روانی، تقویت نشاط و حمایت از سالمندان تأکید شد.

هاجر بایرامی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه سالمندان و فراهم‌کردن زمینه حضور فعال‌تر آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، از اهداف برگزاری این همایش است.

وی گفت: این برنامه با همکاری فرمانداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز بهداشت لاهیجان برگزار شد.