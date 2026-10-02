شهید علی عبدالله زاده از شهدای جنگ رمضان در استان البرز ، اسطوره ای از جنس اخلاق و شجاعت بود که در شرایط جنگی، در محل خدمت خود ماند و در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فاطمه رحیمی، مادر شهید علی عبدالله‌زاده با حضور در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان، اخلاق و شجاعت را دو ویژگی شهید علی عبدالله زاده عنوان کرد و افزود: علی ۲۸ سال زندگی کرد و در مدت زندگی خود همواره بدنبال خدمت به مردم و کمک به دیگران بود.

وی افزود: شهید علی عبدالله زاده شانزدهم رمضان سال ۱۳۷۶ به دنیا آمد و شانزدهم رمضان سال ۱۴۰۴ توسط جنایتکارترین انسان های جهان در جنگ رمضان به شهادت رسید، از کودکی روحیه کمک به دیگران داشت و در نهایت نیز جان خود را برای امنیت و آسایش مردم و کشورش تقدیم کرد.

فاطمه رحیمی گفت: علی از دوران راهنمایی با حضور در مسجد با بچه‌های بسیجی و مسجدی آشنا شد و فعالیت خود را در بسیج آغاز کرد و این مسیر را در دوران دبیرستان و دانشگاه نیز ادامه داد و بعد از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی صنایع با وجود اینکه پیشنهادهایی برای کار در خارج از کشور با درآمد بالا داشت، اما آنها را نپذیرفت و می‌گفت می‌خواهم در کشور خودم بمانم و برای مردم و مملکتم خدمت کنم .

مادر شهید عبدالله‌زاده با اشاره به علاقه فرزندش به خدمت در سپاه گفت: علی پس از پایان تحصیلات و سربازی به این نتیجه رسید که حضورش در سپاه می‌تواند برای مردم مفید باشد و درخواست خود را برای استخدام ارائه کرد و پس از مدتی به سپاه پیوست.

وی با اشاره به علاقه ویژه فرزندش به حضرت زهرا(س) گفت: علی از کودکی با مجالس اهل بیت(ع)، مسجد، روضه و برنامه‌های مذهبی همراه بود و همین ارتباط در روحیه او تأثیر زیادی گذاشت.

مادر شهید افزود: علی پس از طی دوره تخصصی پدافند و در شرایط جنگی، در محل خدمت خود ماند و سرانجام در جریان حمله رژیم صهیونیستی به همراه شماری از همکارانش به شهادت رسید و در امامزاده محمد حصارک کرج آرام گرفت.