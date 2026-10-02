به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در سانحه اول که شب گذشته بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در محور سقز به مریوان و حوالی روستای تاله جر روی داد، یک نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باخت و ۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

در سانحه‌ای دیگر و در ساعت یک و پانزده دقیقه بامداد امروز در محور سقز- بوکان انحراف از مسیر و واژگونی یک دستگاه سواری‌ام وی‌ام ۳۱۵ مرگ یک نفر و مصدومیت ۴ نفر دیگر را به دنبال داشت.

مصدومان این دو حادثه توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان شفای سقز منتقل شدند.