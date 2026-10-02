رئیس جمهور گفت: سه طلای دختران ما در ۲ رشته المپیکی روئینگ و تکواندو نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد، زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود پزشکیان عصر امروز ۱۰ مهرماه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۵ مدال رنگارنگی که ورزش ایران تا امروز در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ کسب کرده، گواهی دیگر بر توانایی جوانان این سرزمین است.

رئیس جمهور افزود: سه طلای دختران ما در دو رشته المپیکی روئینگ و تکواندو نیز نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد، زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.

ساغر مرادی ورزشکار تبریزی نخستین نشان طلای بانوان تکواندو ایران در تاریخ ادوار مختلف بازی‌های آسیایی را کسب کرد.