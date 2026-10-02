جشنواره عناب، طلای سرخ زاگرس، با هدف معرفی هر چه بیشتر این محصول در شهر تیتکان شهرستان الیگودرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جشنواره عناب در شهر تیتکان الیگودرز گفت: این شهرستان تنها تولیدکننده عناب در استان است که سالانه از ۹۱ هکتار باغات آن ۹۵ تن محصول برداشت می‌شود.

بیرانوند افزود: از ۹۱ هکتار باغات عناب الیگودرز سالانه ۹۵ تن عناب برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مقام اول تولید عناب در کشور را دارد، گفت: کیفیت این محصول در شهرستان الیگودرز به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب حتی از خراسان جنوبی نیز برتر است.