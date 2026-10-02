یک مقام ارشد روسیه امروز جمعه ادعا‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را به چالش کشید وحقوق تهران را به واشنگتن یادآوری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین «میخائیل اولیانوف» امروز جمعه به نماینده آمریکا در سازمان ملل حقوق هسته‌ای ایران را یادآوری کرد.

مایک والتز، نماینده آمریکا در حساب کاربری‌اش در ایکس ایران را به نقض قوانین هسته‌ای متهم کرده و نوشته است: «ایران جاه‌طلبی هسته‌ای خودش را کنار نگذاشت.»

اولیانوف در پاسخ به او نوشت: «ظاهراً سفیر آمریکا نمی‌داند که ایران موظف نیست برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد؛ چراکه برخورداری از این برنامه، حق مسلم و سلب‌ناشدنی ایران است.»

اولیانوف در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه موضع دولت جمهوری‌خواه بر برداشت‌های نادرست از هنجار‌های منع اشاعه هسته‌ای و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار است.

کشور‌های غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای این کشور متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعا‌ها را رد کرده است.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بار‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشور‌های موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد.

به رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به همه تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یک جانبه از این توافق خارج شد.