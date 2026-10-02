به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در رقابت‌های تکواندوی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، چهار نماینده ایران روی شیاپچانگ رفتند که ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ساینا کریمی خیلی زود حذف شدند، اما ساغر مرادی تاریخ‌سازی کرد و طلا گرفت.

در وزن ۶۷- کیلوگرم بانوان، ساغر مرادی که در دور نخست استراحت داشت، در ادامه برابر تاماریس سلیمانوف از قرقیزستان قرار گرفت و با ارائه مبارزه‌ای تماشایی در دو راند متوالی به برتری دست یافت.

مرادی با این پیروزی به نیمه‌نهایی راه یافت و نشان برنز خود را قطعی کرد.

مرادی در نیمه نهایی برابر وانگ وی از چین‌تایپه ایستاد و در راند نخست با حساب ۱۴ بر ۳ برنده شد. در راند دوم، نیز نماینده ایران در حالیکه عقب بود به برتری ۷ بر ۵ رسید و راهی دورن‌هایی شد.

ساغر در دیدار پایانی برابر ازودا سابیر جانوا از ازبکستان ایستاد که راند نخست این مبارزه نزدیک و تماشایی با تساوی ۸ بر ۸ به اتمام رسید، اما ساغر به دلیل ضربات بیشتر به برتری رسید. مرادی در راند دوم هم با حساب ۱۶ بر ۱۱ پیروز شد و سزاوارانه به نشان طلا رسید.

با این اوصاف ساغر مرادی نام خود را در تاریخ ثبت کرد، چون نخستین طلای بانوان تکواندوی ایران در تاریخ این رویداد را به دست آورد. این پانزدهمین طلای کاروان ورزشی ایران در ناگویا بود.