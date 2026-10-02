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یادواره های شهدای پاشاکی و بازکیاگوراب لاهیجان با حضور مردم و جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و پژوهشگران تاریخ معاصر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سردار نظرعلی علیزاده از فرماندهان دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای روستای پاشاکی لاهیجان گفت: حضور هوشمندانه و خستگیناپذیر مردم در میدان، توطئههای دشمن را با شکست مواجه کرده است.
وی افزود: استمرار حضور مردم و تداوم راه شهدا، زمینهساز ناکامی توطئههای دشمن خواهد بود.
علیرضا زادبر از اساتید دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر هم در یادواره شهدای بازکیاگوراب لاهیجان، گفت: خون شهدا سند شجاعت و عزت ملت ایران است و فرهنگ شهادت از عوامل مهم ایستادگی مردم در برابر فشارها و تهدیدهاست.
وی بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: امنیت، استقلال و عزت کشور به آسانی به دست نیامده و برای حفظ آن، انسانهای بزرگی از جان خود گذشتند.