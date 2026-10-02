به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ سردار نظرعلی علیزاده از فرماندهان دوران دفاع مقدس در یادواره شهدای روستای پاشاکی لاهیجان گفت: حضور هوشمندانه و خستگی‌ناپذیر مردم در میدان، توطئه‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است.

وی افزود: استمرار حضور مردم و تداوم راه شهدا، زمینه‌ساز ناکامی توطئه‌های دشمن خواهد بود.

علیرضا زادبر از اساتید دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر هم در یادواره شهدای بازکیاگوراب لاهیجان، گفت: خون شهدا سند شجاعت و عزت ملت ایران است و فرهنگ شهادت از عوامل مهم ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و تهدیدهاست.

وی بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: امنیت، استقلال و عزت کشور به آسانی به دست نیامده و برای حفظ آن، انسان‌های بزرگی از جان خود گذشتند.