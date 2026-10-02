خدمات پزشکی و پایش سلامت رایگان به ساکنان و گردشگران کیش، همزمان با آغاز هفته انتظامی در مصلی کیش ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس پلیس کیش، گفت: خدماتی شامل معاینه رایگان، اندازه‌گیری فشار خون، آزمایش قندخون و پایش قد و وزن برای مراجعه‌کنندگان انجام شد تا با بهره‌مندی از خدمات سلامت، از وضعیت برخی شاخص‌های عمومی سلامت خود در میز خدمت آگاه شوند.

سرهنگ قاسمی، گفت: ارائه خدمات پزشکی رایگان در کنار برنامه‌های فرهنگی و انتظامی هفته پلیس، جلوه‌ای از توجه به سلامت عمومی و خدمت‌رسانی به شهروندان در کنار مأموریت‌های تأمین نظم و امنیت است.

فرماندهی انتظامی ویژه و دریابانی کیش، خاطرنشان کرد: پلیس کیش با اجرای برنامه‌های متنوع، خدمت‌رسانی در هفته انتظامی، بر اهمیت ارتباط نزدیک با مردم، پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و گسترش فرهنگ خدمت بی‌منت تأکید دارد.