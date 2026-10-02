جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نیرو‌های مسلح از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنند که برخی از آنها در صحنه مورد استفاده قرار گرفته شده و برخی دیگر نیز در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سرلشکر مصطفی ایزدی بعدازظهر جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب در امامزاده یحیی(ع) تهران گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه سپاه پاسداران در عرصه‌های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی یک خیزش بلندی را برداشته‌اند.

وی افزود: نیروهای مسلح از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنند که برخی از آن‌ها در صحنه مورد استفاده قرار گرفته شده و برخی دیگر نیز در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

سرلشکر ایزدی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و در تارک انقلاب اسلامی، همان مسیر «قیام لله» و حرکت جمعی و فردی برای تحقق ارزش‌های الهی قرار دارد.

وی افزود: این حرکت، حرکتی است که از تفکر و اندیشه آغاز می‌شود و در رفتار و عمل امتداد پیدا می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی تصریح کرد: افتخار انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر مسیر نورانی «انسان ۲۵۰ ساله» است؛ مسیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهید ما، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای عزیز، آن را مطرح کرده‌اند.

ایزدی تأکید کرد: این مسیر نورانی، تداوم حرکت و مبارزه حق‌طلبانه در طول تاریخ اسلام و الگویی برای حرکت فردی و اجتماعی در مسیر تحقق ارزش‌های الهی است.

حجت‌الاسلام علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و برادر سرلشکر شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده شهید کل قوا نیز در این آیین در سخنانی گفت: حدود ۲۰ سال قبل به سردار شیرازی گفتم دعا کن که هرگز محضر رهبر معظم انقلاب برای ما عادی نشود و جایگاه ولایت همواره نزد ما در والاترین مرتبه باقی بماند؛ چرا که ایشان جانشین برحق حضرت ولی‌عصر (عج) هستند.

وی افزود: در بیان مقام و ارزش این شهید عزیز (سردار محمد شیرازی) همین بس که ۳۷ سال، هم در دوران زعامت ایشان و هم پیش از آن و در مقطعی که رهبر شهیدمان، نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند، اخوی در محضر ایشان خدمت کرد. این ۳۷ سال نوکری و خدمت صادقانه در دفتر نظامی، بالاترین مدال افتخار برای این شهید سرافراز است.