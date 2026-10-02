شهرستان آذرشهر با تولید سالانه ۳۰۰ هزار تُن لپه، به پایتخت لپه کشور مشهور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، لپه آذرشهر فرآورده‌ای باکیفیت از نخود است که این شهرستان را به قطب‌ مهم تولید و فرآوری لپه در کشور تبدیل کرده است.

تاریخچه‌ تولید و فرآوری لپه در آذرشهر به حدود ۳۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که مردم این دیار با بهره‌گیری از مهارت‌های سنتی و هوش محلی، روش‌های ویژه‌ای برای جداسازی، خیساندن، پوست‌گیری و خشک‌کردن نخود ابداع کردند.

به مرور این هنر تبدیل به صنعتی پویا شد که امروزه صد‌ها کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ در شهرستان را به حرکت درآورده است.