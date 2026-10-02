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جبار سپهری رئیسکل دادگستری ایلام با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و برخورد جدی با متخلفان، گفت: اجازه نخواهیم داد؛ افراد سودجو از فرصتها و خلأهای نظارتی به سرمایههای عمومی دستاندازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیسکل دادگستری استان در بازدید از زمینهای ملی تصرف شده در محدوده بلوار نماز شهر ایلام با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف اراضی ملی و مستثنیات، اظهار کرد: نبود نظارت مسئولان در این زمینه کاملاً مشهود است و مسئولان باید در اسرع وقت نسبت به تعیین وضعیت این اراضی اقدام کنند.
سپهری تأکید کرد: با هیچیک از مسئولان در این خصوص مماشات نخواهیم کرد و بایستی جلساتی با قید فوریت برای بررسی و تعیین تکلیف وضعیت این اراضی تشکیل شود.