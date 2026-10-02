به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت در این مراسم با اشاره به توانمندی بالای بانوان ورزشکار هشترودی در عرصه‌های بین‌المللی اظهار کرد: درخشش خانم امنی در مسابقات قهرمانی آسیا بار دیگر نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم ورزشی استان و شهرستان در سطح ملی و فراملی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور باید نشاط اجتماعی بیشتر شود افزود: ورزش تاثیر بسزایی در افزایش نشاط اجتماعی دارد و توسعه ورزش به ویژه در بین زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شهسواری احداث سالن ورزشی مجزا و مختص برای ورزش بانوان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: ورزش مادران در کنار فرزندانشان در اقدام ارزشمندی است که باید در جامعه ترویج یابد و تلاش می‌کنیم تا مکانی مناسبی را برای این موضوع فراهم کنیم.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم بر توانایی ورزش بانوان شهرستان اشاره کرد و از احداث پارک مختص بانوان خبر داد و گفت: برای ورزش صبحگاهی بانوان پارک شهر به همت شهرداری آماده است و برای رفاه بانوان پارک بانوان در این شهر احداث خواهد شد