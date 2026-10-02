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مدیرفنی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: مرحله سوم طرح مدیریت روانآبها با احداث ۷۰ حلقه چاه جذبی، فرو رفتگیهای جذبی (ترانشه)، لولهگذاری و سازه بتنی عبور آب (کالورت) در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهرداد فکور دلدار، گفت: تا پایان امسال ۷۰ حلقه چاه جذبی با ظرفیت مجموع حدود ۵ هزار مترمکعب در کیش احداث خواهد شد و در این طرح ۶ تا ۸ بخش فرو رفتگی جذبی (ترانشه) با ظرفیت مجموع حدود ۶ هزار مترمکعب، هزار متر لولهگذاری برای هدایت آبهای سطحی و حدود ۲۰۰ متر سازه بتنی عبور آب ( کالورت ) پیشبینی شده است.
او افزود: اجرای مجموعهای از طرحها شامل حفر چاههای جذبی، احداث فرو رفتگی جذبی، لولهگذاری برای هدایت آبها و اجرای سازه بتنی عبور آب را در دستور کار داریم و تلاش میکنیم طرح تا پایان سال اجرایی شود.
فکور دلدار، هدایت آب به لایههای زیرزمینی با استفاده از حفر چاههای جذبی و فرو رفتگی ها را از روش های رایج دنیا برشمرد و گفت: هدایت آبهای سطحی به آبگیرهای موجود در محدوده نیز یکی از روش های مهار آب های سطحی است که در مناطق ساحلی، بارعایت نکات محیط زیستی امکان هدایت به دریا وجود دارد.
مدیرفنی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: برای اجرای طرح امسال ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و اعتبار سال آینده نیز با توجه به رقم پیشرفت طرحها تعیین خواهد شد.