ماموستا رستمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه سنندج با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را ملجا و پناه مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، امام جمعه سنندج با بیان اینکه نیروی انتظامی جان خود را در راه تأمین امنیت فدا کرده است، تاکید کرد: برخورد مناسب با مردم و حفظ کرامت آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان کشور باید گرانی و تورم به شکل مطلوب کنترل شود.

ماموستا رستمی همچنین با تأکید بر اینکه همان اندازه که امنیت برای جامعه مهم است، معیشت و رفاه مردم نیز اهمیت دارد افزود: باید برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم بیشتر تلاش شود.

امام جمعه سنندج ایجاد دودلی و تردید در جامعه را از دسیسه‌های دشمنان دانست و بر ضرورت حفظ انسجام، وحدت و هوشیاری تأکید کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، شعار امسال هفته نیروی انتطامی را «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» عنوان کرد.

سردار الهی وحدت و و همدلی را در استان کردستان مثال زدنی دانست و افرود: مردم این استان در مقاطع مختلف، با انسجام و هوشیاری از امنیت کشور دفاع کرده‌اند. وی در ادامه در پایان با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری گفت: همکاری و همراهی مردم با مجموعه انتظامی، زمینه‌ساز ارتقای هرچه بیشتر امنیت و آرامش در استان است.

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مساجد و مصلا‌های دیگر هم اقامه شد.

امامان جمعه استان با تبریک هفته نیروی انتظامی از این قشر به عنوان حافظان امنیت و آرامش جامعه نام برند.

خطیبان جمعه استان با اشاره به اخراج نیرو‌های نظامی آمریکا از عراق به خسارت‌ها و جنایت‌های نیرو‌های آمریکایی طی ۲۳ سال حضور در این کشورپرداخته و تاکید کردند میراث حضور آمریکا در منطقه ناامنی و ویرانی بوده است. لزوم اتحاد و همبستگی کشور‌های مسلمان بر ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی دیگر موضوعی بود که خطیبان جمعه استان به آن پرداختند.

امامان جمعه استان با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار و مهارم تورم و گرانی از خیرین و افراد توانگر جامعه خواستند در این شرایط خاص اقتصادی نیازمندان جامعه را مورد حمایت قرار دهند.

توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، رعایت صرفه جویی و دوری از اسراف و توجه به تربیت فرزندان از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.