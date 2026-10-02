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کارشناس هواشناسی لرستان از ادامه بارشهای خفیف و پراکنده همراه با افزایش سرعت وزش باد، فردا در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیلهوران گفت: امروز علاوه بر افزایش سرعت باد، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در همه نقاط استان، برای مناطقی از شرق، شمال و تا حدودی مرکز استان، بارشهای خفیف و پراکنده باران گزارش شده که برای فردا ۱۱ مهرماه نیز این شرایط در همین ساعات ادامه دارد.
وی افزود: در این مدت سرعت وزش باد هم افزایش خواهد یافت و به آستانه شدید تا نسبتاً شدید لحظهای میرسد که ممکن است در برخی ساعات شاهد تندبادهای لحظهای هم باشیم.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، ایجاد اختلال در تردد جادهای، ایجاد روانآب، لغزندگی سطح جادهها و خطر سقوط اشیا و آسیب به سازههای شهری از مخاطرات این پدیده جوی است.
پیله وران گفت: از روز یکشنبه هفته پیش رو تا اواسط هفته، افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان خواهند بود.
وی بیان کرد: از نظر نوسانات دمایی نیز دماهای روزانه از فردا کاهش مییابد.