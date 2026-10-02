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استاندار آذربایجان شرقی بر رفع موانع تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تسهیل سرمایهگذاری برای حمایت از واحدهای تولیدی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست با جمعی از کارآفرینان، سرمایهگذاران و مدیران واحدهای تولیدی دیدار و مسائل و موانع پیش روی فعالیت این مجموعهها را بررسی کرد.
در این دیدارها، موضوعاتی از جمله رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، حمایت از توسعه واحدهای صنعتی، فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده و همچنین توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
سرمست با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنایع تبدیلی، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات این مجموعه را صادر کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت استان در تولید محصولات کشاورزی، بر جلوگیری از هدررفت محصولات و تبدیل آنها به محصولات فرآوریشده و دارای ارزش افزوده تأکید کرد.
وی استفاده از سیبهای زیردرختی برای تولید کنسانتره را یکی از ظرفیتهای قابل استفاده در این بخش دانست و گفت این اقدام میتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، به حمایت از کشاورزان و تقویت صنایع تبدیلی کمک کند.
سرمست همچنین بر استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همکاری جهاد کشاورزی برای حمایت از طرحهای فرآوری محصولات کشاورزی تأکید کرد.
در ادامه این دیدارها، طرحهای سرمایهگذاری در حوزه صنعت کفش و ایجاد شهرک سرمایهگذاری خارجی کفش نیز بررسی شد.
این طرح با هدف تولید کفش با استفاده از فناوریهای روز دنیا، تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه بازارهای صادراتی دنبال میشود و برای آن ظرفیت اشتغال قابل توجهی پیشبینی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه سرمایهگذاران به بازارهای خارجی، صادرات را یکی از محورهای مهم فعالیت واحدهای تولیدی عنوان کرد و بر حمایت مدیریت استان از ایجاد شهرک سرمایهگذاری خارجی کفش تأکید داشت.
توسعه سرمایهگذاری، ظرفیتهای موجود برای گسترش فعالیتهای تولیدی و موانع پیش روی این مجموعه از محورهای این دیدار بود.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید، دستورات لازم برای تسهیل روند سرمایهگذاری و پیگیری موانع موجود را صادر کرد.
وی همچنین بر همکاری دستگاههای اجرایی برای تسریع در حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد تا سرمایهگذاران بتوانند برنامههای توسعهای خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.