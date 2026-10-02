

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میلوتین نجیچ، دریافت‌کننده صربستانی شهداب یزد، پس از مصدومیتی که در جریان تمرینات از ناحیه زانو برای او ایجاد شد، بنا بر تشخیص کادر پزشکی تیم، به حداقل چند ماه زمان برای ریکاوری نیاز دارد و از ادامه همراهی تیم باز می‌ماند.

نجیچ که سابقه سال‌ها حضور در لیگ برتر صربستان و تجربه قابل توجهی در والیبال این کشور را در کارنامه دارد، پس از مصدومیت نتوانست شرایط لازم برای بازگشت به سطح مورد انتظار و ادامه فعالیت با تیم را به دست آورد.

در پی این شرایط و پس از مذاکرات انجام‌شده، باشگاه شهداب یزد و میلوتین نجیچ با توافق دوجانبه تصمیم به پایان همکاری گرفتند. بر اساس این توافق، نجیچ بخشی از مبلغ دریافتی خود را به باشگاه بازگرداند و شهداب نیز با جدایی این بازیکن و بازگشت او به کشورش موافقت کرد.