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دولت عراق از دستیابی به معافیتی برای انجام ۴۰ پرواز در روز از مبدأ و به مقصد فرودگاه نجف برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الجزیره، دولت عراق در بیانیهای از دست یافتن به معافیتی خبر داد که بر اساس آن روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بینالمللی نجف اشرف برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی، به استثنای ماهان ایر، انجام میشود.
در بیانیه دولت عراق آمده است: این معافیت برای تسهیل تردد مسافران از مبدأ و به مقصد عراق و حمایت از نیازهای بشردوستانه و پزشکی اعطا شده است.
طبق این بیانیه، نخست وزیر عراق از پاسخ مثبت دولت آمریکا و همکاری آن در اعطای معافیت درخواستی قدردانی کرده است.
دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد که این کشور روابط خود را بر اساس منافع ملتش و اصرار بر برقراری روابط متوازن و مثبت با کشورها بنا میکند.
پیشتر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی عراق میتواند تحت یک مجوز محدود، پروازهای مسافری میان ایران و عراق را از سر بگیرد؛ مشروط بر اینکه این پروازها تنها از فرودگاه بینالمللی نجف انجام شده و به همین فرودگاه بازگردند.