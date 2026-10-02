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معاون جهاد کشاورزی استان گفت: در استان البرز حدود ۹۰ هزار کلونی زنبور عسل در ۷۸۰ زنبورستان نگهداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، صادق اسداللهی در برنامه «رهیافت» رادیو البرز با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار کلونی زنبور عسل در کشور وجود داشته و میزان تولید عسل کشور نیز حدود ۱۲۸ هزار تن است ، افزود: با توجه به ظرفیت مراتع و پوشش گیاهی البرز، امکان افزایش تعداد کلونیها و توسعه صنعت زنبورداری استان تا بیش از 200 هزار کلونی وجود دارد، ضمن اینکه حدود ۳۰ درصد تولید عسل استان در شهرستان طالقان انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به کوچ زنبور در کشور گفت: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ، در مسیر کوچ زنبورداران قرار دارد و تعداد قابل توجهی کلونی مهاجر در فصل بهار وارد استان میشود به طور مثال در منطقه کردان گونههای متنوع گیاهی شناسایی شده که این تنوع میتواند زمینه مناسبی برای تولید عسلهای با کیفیت و توسعه زنبورداری شود.
اسدالهی یکی از برنامههای توسعه ای صنعت زنبورداری در استان را برگزاری جشنوارههای زنبور عسل عنوان کرد و گفت: در دو سال گذشته دو جشنواره در شهرستان طالقان و یک جشنواره در ساوجبلاغ برگزار شده و هدف از این برنامهها معرفی ظرفیتهای زنبورداری و حمایت از این بخش است اما توسعه همه جانبه صنعت زنبورداری، همکاری دستگاههای مسئول را برای استفاده بهتر از ظرفیتهای طبیعی استان و حمایت از زنبورداران می طلبد.