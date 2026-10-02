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سخنگوی آتشنشانی مشهد گفت: آتش سوزی یک مسافرخانه در خیابان آیتالله بهجت به سرعت مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی آتشنشانی مشهد گفت: این حادثه امروز رخ داد و با توجه به حساسیت حادثه آتشنشانان به سرعت اعزام شدند آتش سوزی در یک مسافرخانه خیابان آیتالله بهجت بود که به سرعت مهار شد.
معین فرخنده روز جمعه افزود: کانون آتشسوزی طبقه چهارم این مسافرخانه در خیابان آیتالله بهجت ۱۰ و کنتور برق دچار حریق شده بود که با حضور سریع تیمهای امدادی آتش بدون خسارت جانی مهار شد.
وی ادامه داد: علت دقیق وقوع حادثه در دست بررسی است.