به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ حدود ۲۰۰ سازمان در ۶۰ کشور در چارچوب یک کارزار و حرکت جهانی، خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، توقف ارسال سلاح به این رژیم و پاسخگو کردن آن بر اساس حقوق و قوانین بین‌المللی شده‌اند.

این حرکت شامل برگزاری تظاهرات، تحصن‌ها و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در شهر‌های مختلف جهان از جمله لندن، سیدنی، کیپ‌تاون، سائوپائولو، رباط، استانبول، آتن و کوالالامپور خواهد بود.

برخی گروه‌های شرکت کننده در این حرکت جهانی همچنین قصد دارند در مقابل نهاد‌های دولتی و شرکت‌های تجاری مرتبط با زنجیره تامین تسلیحات نظامی رژیم اشغالگر تجمع و برنامه‌های اعتراضی برگزار کنند.

شماری از ائتلاف‌ها و سازمان‌های حامی فلسطین نیز در این حرکت جهانی مشارکت دارند که از جمله آنها می‌توان به «ائتلاف توقف جنگ» و «کارزار خلع سلاح هسته‌ای» در انگلیس و شبکه‌های همبستگی با فلسطین در استرالیا، آفریقای جنوبی، مالزی و آمریکای لاتین اشاره کرد.