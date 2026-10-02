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حدود ۲۰۰ سازمان در ۶۰ کشور محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جگی و جنایت علیه بشریت را خواستار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ حدود ۲۰۰ سازمان در ۶۰ کشور در چارچوب یک کارزار و حرکت جهانی، خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، توقف ارسال سلاح به این رژیم و پاسخگو کردن آن بر اساس حقوق و قوانین بینالمللی شدهاند.
این حرکت شامل برگزاری تظاهرات، تحصنها و اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در شهرهای مختلف جهان از جمله لندن، سیدنی، کیپتاون، سائوپائولو، رباط، استانبول، آتن و کوالالامپور خواهد بود.
برخی گروههای شرکت کننده در این حرکت جهانی همچنین قصد دارند در مقابل نهادهای دولتی و شرکتهای تجاری مرتبط با زنجیره تامین تسلیحات نظامی رژیم اشغالگر تجمع و برنامههای اعتراضی برگزار کنند.
شماری از ائتلافها و سازمانهای حامی فلسطین نیز در این حرکت جهانی مشارکت دارند که از جمله آنها میتوان به «ائتلاف توقف جنگ» و «کارزار خلع سلاح هستهای» در انگلیس و شبکههای همبستگی با فلسطین در استرالیا، آفریقای جنوبی، مالزی و آمریکای لاتین اشاره کرد.