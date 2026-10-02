پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در بیانیه ای از حضور حماسی مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متن پیام قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان از حضور حماسی مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور حماسی، پرشور و کمنظیر مردم شریف، شهیدپرور و همیشه در صحنه اصفهان در «رزمایش بزرگ جانفدا»، جلوهای ماندگار از بصیرت، وحدت، همدلی و پایبندی مردم این دیار به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
مردم بصیر و ولایتمدار اصفهان بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای مهم، با حضور گسترده و مسئولانه خود در صحنه حاضر بوده و برای پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را با استواری دنبال میکنند.
این حضور باشکوه با حمایت بیش از ۳۰ میلیون جانفدا در کشور و در امتداد ۲۱۵ شب تجمعات خیابانی و شبانه، علاوه بر خونخواهی و انتقام خون رهبر شهید، جلوهای روشن از تجدید عهد و بیعت مردم اصفهان با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و اعلام آمادگی برای جهاد با دشمنان و دفاع از عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی ایران اسلامی بود.
بدینوسیله از حضور پرشور و حماسی آحاد مردم شریف اصفهان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، بانوان، هیئتهای مذهبی، اقلیتهای مذهبی، اصناف، اقوام و اقشار مختلف مردم که با حضور خود بر شکوه و عظمت این رزمایش افزودند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.
همچنین از تمامی دستگاهها، مجموعهها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای اجرایی، فرهنگی، رسانهای و تمامی دستاندرکاران برگزاری این اجتماع بزرگ مردمی که در شکلگیری این حماسه نقشآفرینی کردند، قدردانی میشود.
بیتردید، حضور متحد و پرشور مردم اصفهان در «رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان» برگ دیگری از افتخارات این دیار پرافتخار را رقم زد و نشان داد که مردم نصف جهان، همچنان پای کار ایران، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایستادهاند.