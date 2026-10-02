به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متن پیام قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان از حضور حماسی مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان؛ نصف جهان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور حماسی، پرشور و کم‌نظیر مردم شریف، شهیدپرور و همیشه در صحنه اصفهان در «رزمایش بزرگ جانفدا»، جلوه‌ای ماندگار از بصیرت، وحدت، همدلی و پایبندی مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

مردم بصیر و ولایتمدار اصفهان بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های مهم، با حضور گسترده و مسئولانه خود در صحنه حاضر بوده و برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی را با استواری دنبال می‌کنند.

این حضور باشکوه با حمایت بیش از ۳۰ میلیون جانفدا در کشور و در امتداد ۲۱۵ شب تجمعات خیابانی و شبانه، علاوه بر خون‌خواهی و انتقام خون رهبر شهید، جلوه‌ای روشن از تجدید عهد و بیعت مردم اصفهان با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اعلام آمادگی برای جهاد با دشمنان و دفاع از عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی ایران اسلامی بود.

بدین‌وسیله از حضور پرشور و حماسی آحاد مردم شریف اصفهان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، بانوان، هیئت‌های مذهبی، اقلیت‌های مذهبی، اصناف، اقوام و اقشار مختلف مردم که با حضور خود بر شکوه و عظمت این رزمایش افزودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

همچنین از تمامی دستگاه‌ها، مجموعه‌ها، نهادها، نیرو‌های نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این اجتماع بزرگ مردمی که در شکل‌گیری این حماسه نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌شود.

بی‌تردید، حضور متحد و پرشور مردم اصفهان در «رزمایش بزرگ جانفدایان اصفهان» برگ دیگری از افتخارات این دیار پرافتخار را رقم زد و نشان داد که مردم نصف جهان، همچنان پای کار ایران، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایستاده‌اند.