به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در این دیدار ضمن تجلیل از افتخارآفرینی محمدبصیر مومنی و تمامی دست‌اندرکاران تیم بسکتبال سه‌نفره کشورمان در بازی‌های آسیایی، اظهار داشت: کردستان سرشار از استعداد‌های ارزشمند در حوزه‌های مختلف به‌ویژه ورزش است.

لهونی تأکید کرد: قهرمانان ورزشی می‌توانند به‌عنوان الگو و انگیزه‌ای برای جوانان جامعه، نقش سازنده‌ای ایفا کنند.

استاندار کردستان همچنین از اختصاص پاداش ویژه به این مدال‌آور کردستانی خبر داد و تصریح کرد: برای هر قهرمان کردستانی که در بازی‌های آسیایی، جهانی، و المپیک افتخارآفرینی کنند، پاداش‌های ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.