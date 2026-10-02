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محمدبصیر مومنی بسکتبالیست کردستانی و دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن، با استاندار کردستان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در این دیدار ضمن تجلیل از افتخارآفرینی محمدبصیر مومنی و تمامی دستاندرکاران تیم بسکتبال سهنفره کشورمان در بازیهای آسیایی، اظهار داشت: کردستان سرشار از استعدادهای ارزشمند در حوزههای مختلف بهویژه ورزش است.
لهونی تأکید کرد: قهرمانان ورزشی میتوانند بهعنوان الگو و انگیزهای برای جوانان جامعه، نقش سازندهای ایفا کنند.
استاندار کردستان همچنین از اختصاص پاداش ویژه به این مدالآور کردستانی خبر داد و تصریح کرد: برای هر قهرمان کردستانی که در بازیهای آسیایی، جهانی، و المپیک افتخارآفرینی کنند، پاداشهای ویژهای در نظر گرفته خواهد شد.