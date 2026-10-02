مدیر یکی از بازارهای عرضه مستقیم کالا در استان البرز گفت: کیفیت کالا و تأمین محصولات با قیمت مناسب، دو عامل مهم در استقبال بسیا خوب مردم از بازار های عرضه مستقیم کالا در استان است.

قیمت و کیفیت مناسب دلایل استقبال مردم از بازار های عرضه مستقیم کالا

قیمت و کیفیت مناسب دلایل استقبال مردم از بازار های عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، محمد نجاری با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز گفت: در میادین عرضه مستقیم کالا بصورت مستمر چندین دستگاه نظارتی از جمله دامپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ، تعزیرات ، اتاق اصناف و صنعت و معدن نظارت جدی و کافی دارند و همین نظارت های مستمر باعث شده است که اقلام موجود در میادین عرضه مستقیم کالا با قیمت و کیفیت مناسب به شهروندان ارائه شود .

وی همچنین درباره راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و مراکز عرضه مستقیم کالا گفت: اصل ایجاد چنین مراکزی اقدامی مفید برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما این مراکز باید با رعایت مسائل ترافیکی، امنیتی و نیازهای مردم طراحی و راه‌اندازی شوند.

نجاری افزود: استان البرز ظرفیت قابل توجهی در بخش تولید دارد و حضور تولیدکنندگان واقعی در مراکز عرضه مستقیم می‌تواند موجب شود کالا با فاصله کمتر از تولید تا مصرف به دست مردم برسد.

وی گفت: حمایت از مصرف‌کننده باید در کنار حمایت از تولیدکننده و کسبه انجام شود و ایجاد یک شبکه منظم برای توزیع کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای مورد نیاز کمک کند.