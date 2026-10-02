به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در بازدید از غرفه‌های عرضه اظهار کرد: طرح ویژه عرضه مستقیم سیب‌زمینی در روستابازار‌های استان با قیمت ۷۰ هزار تومان با هدف حذف واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و کمک به تعادل بازار آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح سیب‌زمینی به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری و پس از حذف واسطه‌ها با قیمت نهایی به‌صورت خرده‌فروشی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این طرح با مشارکت معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان و همکاری اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان آغاز شده است.

صیادی ادامه داد: عرضه مستقیم سیب‌زمینی در میادین و شهرستان‌های مختلف استان نیز برنامه‌ریزی شده که این روند تا زمان ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت.

صیادی با اشاره به اینکه سیب‌زمینی از اقلام پرمصرف در سبد غذایی خانوارهاست، گفت: نوسان قیمت می‌تواند بر هزینه‌های روزمره خانوار‌ها تاثیرگذار باشد بنابراین تأمین مستمر، کوتاه کردن مسیر عرضه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری از محور‌های مهم تنظیم بازار است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۸۰ هزار تن سیب‌زمینی در لرستان تولید می‌شود، افزود: ظرفیت تولید استان برای تامین نیاز بازار مناسب است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از آغاز برداشت سیب‌زمینی از مزارع استان در روز‌های آینده خبر داد و گفت: با ورود محصول جدید به چرخه عرضه، ظرفیت تأمین بازار استان افزایش خواهد یافت.

صیادی در خصوص تأمین کالا‌های اساسی نیز اظهار کرد: به میزان کافی نسبت به تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی اقدام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای استمرار عرضه و تأمین نیاز مردم انجام شده است.

وی تأکیدکرد: تأمین و ذخیره‌سازی مناسب کالا‌های اساسی و استراتژیک در کنار رصد مستمر بازار و مدیریت شبکه توزیع از اقدامات مهم برای پیشگیری از کمبود و کمک به ثبات بازار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تشدید نظارت بر بازار نیز خبر داد و گفت: ۳۲ تیم نظارتی در حوزه جهاد کشاورزی تشکیل شده و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی، گشت‌های مشترک نیز مراکز عرضه را رصد و پایش می‌کنند.

صیادی افزود: با هرگونه احتکار احتمالی، گران‌فروشی و تخلف در روند عرضه کالا، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی و تعزیری خواهد شد.

در روز‌های گذشته قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در برخی شهر‌های لرستان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود که گلایه مندی شهروندان را به دنبال داشت.