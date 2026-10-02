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کالابرگ مهرماه در آستانه شارژ است؛ اعتباری که قرار است از این ماه دستکم برای دهکهای پایین درآمدی افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شارژ کالابرگ مهرماه هموطنان از چند روز آینده آغاز میشود. کالابرگهایی یک میلیون تومانی که به گفته سخنگوی دولت مقرر شده، از این ماه دست کم برای هموطنان دهکهای پایین درآمدی افزایش اعتبار داشته باشد.
در حال حاضر میزان دقیق این افزایش هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است؛ هرچند گمانهزنیها از افزایش ۲۳ تا ۵۰ درصدی اعتبار برای مشمولان حکایت دارد.
محسن قره گوزلی گزارش میدهد: