به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آسفالت معابر شهر سراب‌باغ آبدانان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در حال انجام است و به گفته شهردار سراب‌باغ تاکنون چهار خیابان و سه کوچه آسفالت شده است.

علی رئوفی اظهار کرد: در قالب این طرح؛ تعداد ۲۰ کوچه و خیابان دیگر نیز طی چند روز آینده آسفالت می‌شود.

وی افزود: در صورت تأمین قیر یارانه‌ای تا پایان سال؛ تعداد ۲۲ کوچه و خیابان باقی‌مانده این شهر، آسفالت خواهد شد.