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نهضت آسفالت در شهر سرابباغ شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام؛ در سطح ۱۶ هزار متر مربع؛ (هشت هزار متر آسفالت معابر خاکی و هشت هزار متر روکش) در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آسفالت معابر شهر سرابباغ آبدانان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در حال انجام است و به گفته شهردار سرابباغ تاکنون چهار خیابان و سه کوچه آسفالت شده است.
علی رئوفی اظهار کرد: در قالب این طرح؛ تعداد ۲۰ کوچه و خیابان دیگر نیز طی چند روز آینده آسفالت میشود.
وی افزود: در صورت تأمین قیر یارانهای تا پایان سال؛ تعداد ۲۲ کوچه و خیابان باقیمانده این شهر، آسفالت خواهد شد.