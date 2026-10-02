همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت شهدا با حضور رکاب‌زنان استان مرکزی در اراک برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامی داشت شهدا با حضور رکاب زنان استان مرکزی در اراک برپا شد.

به گفته‌ علیرضا بابایی از مسئولین برگزاری این مسابقه با حضور ۸۰ رکاب زن استان برگزارشد و دوچرخه سواران از موزه دفاع مقدس اراک تا گلزار شهدای این شهر رکاب زدند.

رامین مظفری رئیس هیات دوچرخه سواری استان هم این مسابقات را فرصتی برای قدردانی ورزشی ازشهدا و حمایت از آرمان‌های آنان دانست.