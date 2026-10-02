رئیس اتاق تعاون استان البرز گفت: تقویت تعاونی‌های مصرف و کاهش تعداد واسطه‌ها در مسیر تولید تا مصرف می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده کالا و دسترسی مردم به محصولات با قیمت مناسب کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مختاری با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها افزود: تعاونی‌ها با هدف ارائه خدمات به اعضا و مردم فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد، نگاه آنها صرفاً کسب سود نیست.

وی با بیان این مطلب که تعاونی‌های مصرف از ظرفیت مناسبی برای عرضه کالا برخوردارند، افزود: به دلیل ساختار تعاونی، نظارت و بازرسی نیز در آنها پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق تعاون البرز با اشاره به تعاونی مصرف فرهنگیان افزود: این تعاونی ها حدود ۲۶ هزار عضو دارد و در کنار ارائه خدمات به اعضا، امکان فروش آزاد نیز دارد و می‌توان قیمت‌ های آن را با سایر مراکز عرضه مقایسه کرد.

مختاری با اشاره به اهمیت احیای تعاونی‌ها به‌ویژه تعاونی‌های مصرف گفت: احیای تعاونی ها باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع در جلسات مختلف استانی نیز مطرح شده است.

وی یکی از مشکلات موجود در بازار را تعدد واسطه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد کالا از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده از چندین مرحله عبور می‌کند و هر واسطه سهمی از قیمت نهایی را به خود اختصاص می‌دهد.

مختاری همچنین از برنامه اتاق تعاون برای ساماندهی تعاونی‌های دارای مشکل خبر داد و گفت: تعاونی‌هایی که با مشکلات درون‌سازمانی یا مسائل حقوقی مواجه هستند، در اتاق تعاون بررسی می‌شوند و در صورت وجود اختلافات قضایی، مرکز داوری نیز می‌تواند به حل مسائل آنها کمک کند.

رئیس اتاق تعاون البرز افزود: برای راه اندازی فضای نمایشگاهی سازه پنج هزار مترمربعی موجود، سازه‌ای دائمی است و امکاناتی مانند فضای اداری و پارکینگ نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

مختاری با اشاره به موانع موجود در مسیر تکمیل نمایشگاه گفت: بخشی از مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قضایی بوده که با پیگیری دستگاه‌های مسئول در حال برطرف شدن است و پس از رفع این موانع، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه مجموعه فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به واحد های صنفی محلی تأکید کرد و گفت: ایجاد مراکز عرضه مستقیم نباید موجب حذف واحدهای صنفی کوچک شود و می‌توان با محور قرار دادن محله‌ها، توزیع کالا را به گونه‌ای انجام داد که هم مردم کالا را با قیمت مناسب دریافت کنند و هم کسبه محلی در این چرخه حضور داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون البرز با اشاره به تجربه برخی شهرها در عرضه مستقیم کالا افزود: می‌توان بخشی از کالاهای اساسی را بدون واسطه از محل تولید یا مراکز عمده‌فروشی به مراکز عرضه منتقل کرد تا هزینه‌های اضافی کاهش پیدا کند و ضروری است کالاهایی مانند شوینده‌ها، پوشاک و سایر اقلام مورد نیاز خانوار نیز باید در برنامه توزیع مناسب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها باید از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، توزیع و رسیدن کالا به مصرف‌کننده، زنجیره تأمین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا هزینه‌های اضافی کاهش یافته و کالا با قیمت متعادل‌تری به دست مردم برسد.