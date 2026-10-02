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۲۰۰ بسته کامل نوشتافزار با هدف حمایت از دانشآموزان و تقویت عدالت آموزشی، میان دانشآموزان ۱۱ مدرسه عشایری شهرستان بیلهسوار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی ادارهکل امور عشایر استان اردبیل، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل روز جمعه در بازدید از مدارس عشایری مناطق قشلاقی بیلهسوار که با همراهی بخشدار مرکزی و مسئولان آموزش و پرورش انجام شد، اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از فرزندان عشایر، ایجاد انگیزه برای تحصیل و کاهش شکاف آموزشی در مناطق دورافتاده و کمبرخوردار صورت گرفت.
علی پیرجاهد با تأکید بر اهمیت توجه به بنیه علمی نسل آینده عشایر افزود: توزیع این اقلام در مدارس مناطق قشلاقی از جمله مدارس شورگل، مسجدلو و سایر مناطق عشایری بیلهسوار، بخشی از برنامههای این ادارهکل برای پشتیبانی از جامعه دانشآموزی عشایر در سال تحصیلی جدید است تا مسیر یادگیری برای این آیندهسازان با دلگرمی بیشتری همراه باشد.
بیلهسوار مغان در شمال استان اردبیل و مرز جمهوری آذربایجان واقع شده است.