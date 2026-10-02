رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی و پایگاه دریابانی کیش از برگزاری پویش خرید امن با شعار قبل از پرداخت، بررسی کن، گرامیداشت هفته انتظامی تا ۱۶ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ جلال زارع، بر ضرورت افزایش آگاهی شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش استفاده مردم از فروشگاه‌ها و بستر‌های اینترنتی، پویش خرید امن، همزمان با هفته انتظامی تا شانزدهم مهر با هدف ارتقای امنیت و اعتماد در خرید‌های اینترنتی با آگاهی بخشی هدفمند، آموزش رفتار‌های ایمن، افزایش قدرت تشخیص کاربران و جلب مشارکت عمومی و دستگاه‌های مرتبط در پیشگیری از جرایم مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی برگزار می‌شود.

او افزود: راهکار‌های شناسایی فروشگاه‌ها و صفحه های معتبر، توجه به درگاه‌های پرداخت، خودداری از اعتماد به تبلیغات فریبنده و پیوندهای اینترنتی ناشناس و روش‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی به مخاطبان پویش آموزش داده خواهد شد.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: آشنایی کاربران با شگرد‌ها و روش‌های رایج و نوین کلاهبرداری و ارائه راهکار‌های عملی برای جلوگیری از قربانی شدن گامی موثر در تحقق این پویش است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، افزود: افزایش آگاهی کاربران نسبت به خطرهای معامله با صفحات ناشناس اینترنتی و فروشندگان بدون سابقه و سازوکار مشخص برای احراز هویت و پیگیری معامله، قطعا کاهش خرید‌های پرخطر از شبکه‌های اجتماعی را به همراه دارد.

سرهنگ زارع از مردم خواست پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، چند لحظه برای بررسی اعتبار فروشنده و صحت اطلاعات صفحه پرداخت اینترنتی اختصاص دهند و با مشاهده موارد مشکوک یا کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را با استفاده از شماره ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان پلیس فتا گزارش کنند.