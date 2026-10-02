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قرار های شبانه آبادانی ها و خرمشهری ها همگام با ملت ایران به ۲۱۶ رسید تا دنیا معنای ایستادگی را بفهمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهیدپرور و وطندوست این دو شهرستان حالا دیگر می دانند حضور مداومشان در اجتماعات شبانه امنیت و اقتدار کشور کشور را حفظ کرده و فریاد میزنند دشمن،هر نقشهای بکشد، با اراده ملی ما نقش بر آب میشود.
آنان در حالی که جلوه های وحدت خود را به رخ جهانیان می کشند خاطرنشان کردند؛ وقتی مردم پای کار باشند، اقتدار کشورشان هم هست.
این حضور ما در اجتماعات شبانه، مانند دیواری محکمه، هم جلوی جنگ روانی را میگیرد، هم به نیروهای مسلح قوت قلب میدهد و... )