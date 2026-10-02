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استاندار اردبیل روز جمعه به مناسبت روز ملی نخبگان در پیامی نوشت: دهم مهر روز ملی نخبگان به نام و یاد نخبه ماندگار شهید دکتر مصطفی چمران، مزین شده است؛ مردی که نمونهای درخشان از پیوند علم، ایمان و مسئولیتپذیری بود و با چشمپوشی از زندگی و موقعیت علمی در خارج از کشور، دانش و توان خود را به میدان خدمت به وطن آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه افزود: نخبگان میتوانند مسائل را از منظری تازه ببینند، چالشها را به فرصت تبدیل کنند و دانش را به راه حل و اندیشه را به اثر، تبدیل سازند لذا سرمایههای ارزشمند و پیشرانان فکری جامعهاند؛ و این روز، فرصتی برای پاسداشت کسانی است که با استعدادهای سرشار، اندیشههای نو و همت بلند خود، میتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی، چراغ راه جامعه باشند.
وی در ادامه پیام تصریح کرد: استان اردبیل از ظرفیت ارزشمند نخبگان، استعدادهای برتر، پژوهشگران، دانشگاهیان و جوانان خلاقی برخوردار است که در عرصههای مختلف، نام این دیار را سربلند ساختهاند و امروز، توسعه استان بیش از هر زمان دیگری به حضور و نقشآفرینی نخبگان در عرصههای تصمیمسازی و حل مسائل نیازمند است.
استاندار اردبیل افزود: اینجانب فرارسیدن روز ملی نخبگان را به همه صاحبان استعدادهای برتر، پژوهشگران و جوانان خلاق استان اردبیل تبریک میگویم و از رییس بنیاد نخبگان استان میخواهم ضمن ارتباط مستمر با دستگاههای ذیربط، خصوصا دانشگاهها و آموزش و پرورش، نسبت به شناسایی نخبگان نوجوان و جوان در سراسر استان و حمایت جدی از آنان اهتمام کند تا انشاالله با استفاده حداکثری از دانش، ایمان و مسئولیتپذیری فرزندان نخبه استان شاهد برداشته شدن گامهای بلندتر در مسیر پرافتخار ساختن ایرانی آباد، پیشرفته و سربلند باشیم.