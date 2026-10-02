پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت از تحویل یک قطعه بوتیمار توسط آتشنشانی این شهرستان به محیط زیست و رهاسازی این پرنده پس از طی مراحل تیمار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی علیان با اشاره به این اقدام ارزشمند اظهار کرد: یک قطعه بوتیمار که توسط نیروهای آتشنشانی شهرستان تفت تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شد، پس از بررسی وضعیت جسمانی و انجام اقدامات لازم برای تیمار و بازیابی توان پرواز، آماده بازگشت به زیستگاه طبیعی خود شد.
وی افزود: پس از اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی و توانایی پرواز، این پرنده در زیستگاه مناسب رهاسازی شد تا بار دیگر به چرخه طبیعی حیات بازگردد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت با قدردانی از همکاری نیروهای آتشنشانی گفت: همکاری و همراهی دستگاههای خدماتی و امدادی در نجات و تحویل حیاتوحش آسیبدیده، نقش مهمی در حفاظت از گونههای جانوری دارد.