پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی گیلان در سفر به رودبار، مشکلات مرکز نگهداری سالمندان، مطالبات جامعه هدف و مسائل حوزه مشارکتهای مردمی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رضا جعفری در بازدید از مرکز نگهداری سالمندان تکلیم، مسائل و نیازهای سالمندان و این مرکز را بررسی و بر تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی، تغذیهای و رفاهی آنان تأکید کرد.
وی در آیین تجلیل از خیران بهزیستی رودبار نیز گفت: بخش قابل توجهی از هزینههای نگهداری و ارائه خدمات به مددجویان از طریق کمکهای خیرخواهانه تأمین میشود و تقویت مشارکتهای مردمی ضروری است.
مدیرکل بهزیستی گیلان افزود: بیش از ۵۳ هزار توانخواه در استان شناسایی شدهاند که حدود ۳۶ هزار نفر آنان تحت حمایت مستقیم بهزیستی قرار دارند و سه مرکز شبانهروزی نیز در رودبار فعالیت میکنند.
فرماندار رودبار هم با قدردانی از خیران گفت: نیکوکاران این شهرستان در حوزههایی همچون سلامت و درمان، آزادی زندانیان، فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و ساخت مدارس مشارکت دارند.
در ادامه، میز خدمت ادارات شهرستان رودبار با محوریت بهزیستی برگزار شد و مردم و جامعه هدف، مسائل و درخواستهای خود را به صورت مستقیم با مسئولان در میان گذاشتند.