رئیس اتاق اصناف استان البرز گفت: اتاق اصناف البرز بر کیفیت کالا در کنار کنترل قیمت ، بطور مستمر نظارت دارد و با هرگونه تخلف در قیمت و کیفیت کالا برخورد جدی خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، دادخواه با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز افزود: بازرسی از واحدهای صنفی دارای مجوز از سوی بازرسان اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود و این بازرسی‌ها هم به صورت دوره‌ای و هم بر اساس گزارش‌های مردمی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به تخلفات نیز از طریق سامانه‌های مربوط دریافت و بررسی می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد ، توضیح داد: کیفیت تنها به قیمت محدود نمی‌شود و کالا از نظر بهداشتی بودن، داشتن استاندارد، اصالت و همچنین قاچاق نبودن باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف البرز درباره نمایشگاه‌ها و مراکز عرضه مستقیم کالا نیز گفت: اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و شهرداری در راه‌اندازی مجموعه نمایشگاهی در محدوده فرودگاه پیام مشارکت داشته‌اند و بخشی از این مجموعه نیز برای برگزاری نمایشگاه‌ها آماده شده است.

دادخواه افزود: این مجموعه در زمینی حدود ۲۴ هکتاری قرار دارد و در حال حاضر پنج هزار مترمربع از فضای آن برای نمایشگاه آماده شده و قرار است در آینده بخش‌های دیگری نیز به این مجموعه اضافه شود.

وی با بیان اینکه استان البرز بیش از چهار هزار واحد صنعتی و هفت هزار واحد تولیدی صنفی دارد ، افزود: این ظرفیت بالای تولید می‌تواند زمینه مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان استان فراهم کند.

رئیس اتاق اصناف البرز همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های صنفی خبر داد و گفت: هدف این است که تولیدکنندگان البرزی بتوانند محصولات خود را بدون واسطه و از تولید به مصرف در اختیار مردم قرار دهند.

دادخواه در برنامه تحلیلی نگاه مردم تأکید کرد: در کنار ایجاد نمایشگاه‌ها باید از واحدهای صنفی فعال در محله‌ها نیز حمایت شود؛ زیرا بسیاری از این واحدها سال‌ها در کنار مردم فعالیت کرده‌اند و می‌توانند کالاهای مورد نیاز مردم را در همان محل زندگی آنان عرضه کنند.

وی با اشاره به این که می‌توان واحدهای صنفی مطمئن را در محله‌های مختلف شناسایی کرد و کالاهای دارای قیمت مناسب را از طریق همین واحدها در اختیار مردم قرار داد ، افزود: هدف اصلی باید تأمین کالای باکیفیت و مناسب برای مردم باشد و در عین حال لازم است شرایطی فراهم شود که واحدهای صنفی موجود نیز از چرخه توزیع حذف نشوند.