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عملیات اجرایی احداث جاده روستایی گوکان به وزوه در شهرستان فریدونشهر با برآورد بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: با توجه به اینکه اجرای طرح بر عهده نیروی زمینی سپاه است، بنا بر اعلام مسوولان و کارشناسان این مجموعه، تلاش میشود با بهرهگیری از تجهیزات و امکانات موجود و با رویکردی جهادی، هزینه اجرای طرح نسبت به برآورد اولیه کاهش یابد.
مهدی جمالی نژاد در ادامه اعلام کرد: طول مسیر این طرح حدود ۱۱ کیلومتر است که برای تسهیل دسترسی اهالی هفت روستای بخش پشتکوه دوم موگویی فریدونشهر، ۹ روستای منطقه کوهرنگ و جامعه عشایری منطقه به مرکز شهرستان فریدونشهر ایجاد خواهد شد.
وی گفت: با اجرای این طرح، زمان دسترسی ساکنان این روستاها به مرکز شهرستان فریدونشهر از حدود هشت ساعت کنونی به حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش مییابد.
استاندار اصفهان افزود: اجرای این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان، دسترسی آنان به خدمات و کاهش مشکلات ارتباطی مردم این مناطق خواهد داشت و ارتباط پایدارتر میان روستاهای منطقه و مرکز شهرستان را فراهم میکند.
جمالینژاد با اشاره به شرایط سخت جوی و بارشهای سنگین برف در این مناطق اظهار داشت: در برخی مواقع ارتفاع برف در منطقه به بیش از ۶ متر میرسد و بارش سنگین موجب مسدود شدن مسیرها و قطع ارتباط روستاییان با مرکز شهرستان میشود.
وی ابراز کرد: از این رو اجرای این طرح میتواند بخش مهمی از مشکلات تردد و دسترسی ساکنان منطقه در فصل زمستان را برطرف کند.
استاندار اصفهان تاکید کرد: از مجموع حدود ۱۱ کیلومتر مسیر پیشبینیشده، سه کیلومتر به صورت تونل احداث خواهد شد و برای اجرای طرح ۱۸ دستگاه ابنیه نیز احداث میشود.
جمالی نژاد عنوان کرد: همچنین حجم عملیات خاکی طرح حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب برآورد شده که یک میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب آن شامل خاکبرداری و مابقی مربوط به خاکریزی است.
وی با اشاره به شرایط فنی و دشواریهای اجرای این مسیر گفت: حدود ۱۳ درصد ترانشههای موجود در مسیر بیش از ۴۰ متر ارتفاع دارند و عمدتاً سنگی هستند.
جمالی نژاد ادامه داد: همچنین حدود ۳۵ درصد ترانشهها بین ۲۰ تا ۴۰ متر ارتفاع دارند و بخش دیگری از ترانشهها نیز با ارتفاع حدود چهار متر و در شرایط سنگی قرار دارند که باید عملیات برداشت و اصلاح آنها انجام شود.
وی تاکید کرد: این مسیر ارتباطی با هدف ارتقای دسترسی روستاییان و عشایر، کاهش زمان سفر و ایجاد ارتباط پایدارتر میان روستاهای بخش پشتکوه دوم موگویی و منطقه کوهرنگ با مرکز شهرستان فریدونشهر اجرا خواهد شد.
شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد