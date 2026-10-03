به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: با توجه به اینکه اجرای طرح بر عهده نیروی زمینی سپاه است، بنا بر اعلام مسوولان و کارشناسان این مجموعه، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات موجود و با رویکردی جهادی، هزینه اجرای طرح نسبت به برآورد اولیه کاهش یابد.

مهدی جمالی نژاد در ادامه اعلام کرد: طول مسیر این طرح حدود ۱۱ کیلومتر است که برای تسهیل دسترسی اهالی هفت روستای بخش پشتکوه دوم موگویی فریدونشهر، ۹ روستای منطقه کوهرنگ و جامعه عشایری منطقه به مرکز شهرستان فریدونشهر ایجاد خواهد شد.

وی گفت: با اجرای این طرح، زمان دسترسی ساکنان این روستا‌ها به مرکز شهرستان فریدونشهر از حدود هشت ساعت کنونی به حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش می‌یابد.

استاندار اصفهان افزود: اجرای این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان، دسترسی آنان به خدمات و کاهش مشکلات ارتباطی مردم این مناطق خواهد داشت و ارتباط پایدارتر میان روستا‌های منطقه و مرکز شهرستان را فراهم می‌کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط سخت جوی و بارش‌های سنگین برف در این مناطق اظهار داشت: در برخی مواقع ارتفاع برف در منطقه به بیش از ۶ متر می‌رسد و بارش سنگین موجب مسدود شدن مسیر‌ها و قطع ارتباط روستاییان با مرکز شهرستان می‌شود.

وی ابراز کرد: از این رو اجرای این طرح می‌تواند بخش مهمی از مشکلات تردد و دسترسی ساکنان منطقه در فصل زمستان را برطرف کند.

استاندار اصفهان تاکید کرد: از مجموع حدود ۱۱ کیلومتر مسیر پیش‌بینی‌شده، سه کیلومتر به صورت تونل احداث خواهد شد و برای اجرای طرح ۱۸ دستگاه ابنیه نیز احداث می‌شود.

جمالی نژاد عنوان کرد: همچنین حجم عملیات خاکی طرح حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب برآورد شده که یک میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب آن شامل خاکبرداری و مابقی مربوط به خاکریزی است.

وی با اشاره به شرایط فنی و دشواری‌های اجرای این مسیر گفت: حدود ۱۳ درصد ترانشه‌های موجود در مسیر بیش از ۴۰ متر ارتفاع دارند و عمدتاً سنگی هستند.

جمالی نژاد ادامه داد: همچنین حدود ۳۵ درصد ترانشه‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ متر ارتفاع دارند و بخش دیگری از ترانشه‌ها نیز با ارتفاع حدود چهار متر و در شرایط سنگی قرار دارند که باید عملیات برداشت و اصلاح آنها انجام شود.

وی تاکید کرد: این مسیر ارتباطی با هدف ارتقای دسترسی روستاییان و عشایر، کاهش زمان سفر و ایجاد ارتباط پایدارتر میان روستا‌های بخش پشتکوه دوم موگویی و منطقه کوهرنگ با مرکز شهرستان فریدونشهر اجرا خواهد شد.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد