قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که در ارتفاعات غرب شهرستان راسک مخفی شده بود، توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در نتیجه این عملیات، دو تن از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و تعداد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند.

تیم یاد شده اقدامات تروریستی متعددی را در کارنامه خود داشته از جمله در اقدام تروریستی اخیر خود، عبدالرئوف اسحاقی پاسدار بلوچ اهل سنت را به شهادت رسانده و همچنین به ایست و بازرسی شهرستان راسک حمله کرده بودند.

از مخفیگاه این تیم تروریستی یک دستگاه استارلینک و مقادیری سلاح و تجهیزات تروریستی کشف گردید.