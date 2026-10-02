به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری چهار مسابقه پیگیری شد و یک بازی هم به تعویق افتاد.

طبق برنامه همه مسابقات این هفته قرار بود از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه آغاز شود، اما با تصمیم ناظر فدراسیون، بازی تیم‌های آوای تهران و خاتون بم، ۱۵ دقیقه زودتر آغاز شد تا خاتونی‌ها به موقع به پرواز بازگشت خود به شهر کرمان برسند.

در این مسابقه که در زمین شماره دو ورزشگاه کارگران تهران به میزبانی آوا برگزار شد، در نیمه نخست خاتون بم ۲ بر صفر پیش افتاد. در نیمه دوم بازی، خاتون پنج گل دیگر وارد دروازه حریف کرد و آوا با جبران یکی از گل‌ها در نهایت هفت بر یک بازنده شد.

در سایر مسابقات این هفته پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان وارش نوشهر بود که این بازی با تک گل زهرا قنبری به سود پرسپولیس به پایان رسید. در این مسابقه فاطمه رضایی در دقیقه ۳۰ دروازه وارش نوشهر را باز کرد، اما داور به علت اعلام خطا روی بازیکن حریف، گل را مردود اعلام کرد.

همچنین در ورزشگاه امام علی سیرجان، گل گهر میزبان استقلال تهران بود که این بازی با تساوی ۳-۳ به پایان رسید.

سپاهان اصفهان با یک گل از سد پالایش گاز ایلام گذشت.

مسابقه دو تیم ایستای البرز با ملوان بندرانزلی هم که قرار بود امروز در کرج برگزار شود، با یک روز تاخیر به فردا شنبه (۱۱ مهر) موکول شد.

در جدول تیم‌های پرسپولیس و سپاهان با ۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های خاتون بم و گل گهر با ۷ امتیاز سوم و چهارمند.