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فرمانده انتظامی لرستان گفت: امنیت زیربنای آرامش، پیشرفت و عزت هر جامعه است و پلیس برای پاسداری از جان، مال و آبروی مردم ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار هاشمی فر در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه خرم آباد با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای آرامش، پیشرفت و عزت هر جامعهای است، گفت: پلیس در تراز انقلاب اسلامی با تکیه بر دانش، تخصص، اقتدار و سرمایه اجتماعی مردم، شبانهروز در دورترین نقاط شهری و روستایی، جادهها و محورهای مواصلاتی در حال خدمت به جامعه و پاسداری از جان، مال و آبروی مردم است.
وی، هفته انتظامی را جلوهای از ارتباط عمیق پلیس با مردم دانست و افزود: هفته انتظامی، تجلی عملی پلیس برخاسته از مردم و برای مردم است و «امنیت مردمپایه» یک اصل انکارناپذیر در مسیر تأمین امنیت پایدار محسوب میشود.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به شعار هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اظهار کرد: در عمق این شعار، میتوان راهبرد تعمیق امنیت مردمپایه، پیوند ناگسستنی پلیس و مردم، پاسداری از مبانی دینی و ارزشی و حرکت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی را مشاهده کرد.