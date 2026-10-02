به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ این کاروان سلامت با مشارکت جمعیت هلال‌احمر، بسیج جامعه پزشکی و اداره بهزیستی رودبار در اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

در این طرح ۶ پزشک متخصص قلب، داخلی، عمومی، جراحی، اورولوژی و مامایی به مراجعه‌کنندگان خدمات پزشکی و مشاوره‌ای ارائه کردند.

همچنین ۹۶ قلم دارو به صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.

این برنامه با هدف ارائه خدمات سلامت‌محور و حمایت از اقشار نیازمند و جامعه هدف بهزیستی رودبار برگزار شد.