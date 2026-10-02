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۱۰۳ نفر از جامعه هدف بهزیستی رودبار در قالب کاروان سلامت، به صورت رایگان ویزیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ این کاروان سلامت با مشارکت جمعیت هلالاحمر، بسیج جامعه پزشکی و اداره بهزیستی رودبار در اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.
در این طرح ۶ پزشک متخصص قلب، داخلی، عمومی، جراحی، اورولوژی و مامایی به مراجعهکنندگان خدمات پزشکی و مشاورهای ارائه کردند.
همچنین ۹۶ قلم دارو به صورت رایگان در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.
این برنامه با هدف ارائه خدمات سلامتمحور و حمایت از اقشار نیازمند و جامعه هدف بهزیستی رودبار برگزار شد.