تیم‌های آپرانیک میبد یزد و شهرداری فردوس خراسان جنوبی در بخش دختران و پسران رقابت‌های انتخابی تیم اسکیت رولبال جوانان به عنوان قهرمانی رسیدند.

به گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم اسکیت رولبال جوانان در دو بخش دختران و پسران با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

آپرانیک میبد یزد در بخش دختران و شهرداری فردوس خراسان جنوبی در بخش پسران عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

در بخش دختران، ۱۲ تیم به میزبانی استان یزد حضور داشتند که آپرانیک میبد یزد در دیدار نهایی با نتیجه پنج بر یک شهرداری فردوس خراسان جنوبی را شکست داد و قهرمان شد. پارمیس تهران نیز با برتری سه بر یک مقابل راگا شهرری در دیدار رده‌بندی، عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش پسران نیز هشت تیم به میزبانی استان البرز به رقابت پرداختند که در دیدار نهایی، شهرداری فردوس خراسان جنوبی با نتیجه دو بر صفر هرمان البرز را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. آذرخش میبد یزد نیز در دیدار رده‌بندی با برتری پنج بر یک مقابل راگا شهرری، روی سکوی سوم ایستاد.