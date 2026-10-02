امام جمعه مهستان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاسبات اولیه خود جنگی کوتاه و قابل‌کنترل را دنبال می‌کردند، اما مقاومت مردم ، آنها را در مسیر شکست قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، حجت‌الاسلام مجید صفدری در مصلی این شهر و در جمع نمازگزاران افزود: آمریکا در جنگ فرسایشی با هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی بیشتری مواجه می‌شود و هرچه جنگ از یک عملیات محدود فاصله بگیرد، کنترل پیامدهای آن برای آمریکا دشوارتر خواهد شد.

امام جمعه مهستان با اشاره به توان پاسخگویی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی تلاش کرده است نشان دهد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران می‌تواند با پاسخ متقابل و گسترش دامنه درگیری همراه شود و همین مسئله، محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده است.

صفدری، مقاومت، ابتکار عمل، بازدارندگی و انسجام ملی را چهار مؤلفه مهم قدرت ایران دانست و گفت: قدرت نظامی زمانی اثرگذاری بیشتری دارد که پشتوانه آن، انسجام و همراهی مردم باشد.

وی حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های اجتماعی را از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان تلاش داشتند فشار خارجی را به بحران داخلی تبدیل کنند، اما حفظ انسجام جامعه این فتنه را ناکام گذاشت.

امام جمعه مهستان همچنین با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی، یاد شهدای مقاومت و به‌ویژه شهید یحیی سنوار را گرامی داشت و مسئله فلسطین را همچنان یکی از مسائل مهم منطقه و جهان دانست.

صفدری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای فراجا برای تأمین امنیت و خدمت به مردم قدردانی و یاد شهدای انتظامی را گرامی داشت.

وی در پایان، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره نماز افزود: نماز رشته اتصال انسان با خدا، زمینه‌ساز آرامش، امید، ایمان و مسئولیت‌پذیری است و خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های فرهنگی در ترویج نماز، به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان نقش بسیار مهمی برعهده دارند.