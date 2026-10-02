با ورود سامانه بارشی به آسمان آذربایجان‌غربی، مهاباد نخستین بارش‌های پاییزی خود را تجربه کرد؛ رویدادی که علاوه بر تلطیف هوا، نویدبخشِ فصلی پربار برای فعالان حوزه کشاورزی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، چهره‌ی مهاباد با بارش نخستین باران پاییزی دگرگون شد و بوی نم خاک در کوچه و خیابان‌های شهر پیچید. این بارش‌ها که از ساعات اولیه صبح آغاز شده، طراوت و شادابی ویژه‌ای به سیمای شهر بخشیده و خنکای دلپذیری را به ارمغان آورده است.

بارش‌های اخیر اگرچه برای شهروندان نویدبخشِ هوایی پاک و پاییزی است، اما برای کشاورزان مهابادی اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به آغاز فصل کشت و کار پاییزه، این بارش‌ها گامی موثر در تأمین رطوبت مورد نیاز خاک و تقویت منابع آبی برای زراعت‌های فصلی محسوب می‌شود. کارشناسان کشاورزی بر این باورند که بارش‌های به‌موقع پاییزی می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب، مسیر را برای محصول‌دهی بهتر در سال زراعی پیش رو هموارتر کند.